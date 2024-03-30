В Нидерландах освободили трех удерживаемых в кафе заложников

Полиция города Эде освободила в ходе операции трех человек, удерживаемых в кафе в центре города неизвестным.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция в соцсети "Х".
"Только что были освобождены три заложника. Инцидент не исчерпан", - говорится в сообщении.
13.53
Несколько человек удерживаются в заложниках неизвестным в кафе в Эде.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета De Gelderlander.
По информации полиции, около 150 домов в районе инцидента эвакуированы.