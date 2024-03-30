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В Нидерландах освободили трех удерживаемых в кафе заложников

В Нидерландах освободили трех удерживаемых в кафе заложников Полиция города Эде освободила в ходе операции трех человек, удерживаемых в кафе в центре города неизвестным.
Другие страны
30 марта 2024 г. 15:07
В Нидерландах освободили трех удерживаемых в кафе заложников

Полиция города Эде освободила в ходе операции трех человек, удерживаемых в кафе в центре города неизвестным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция в соцсети "Х".

"Только что были освобождены три заложника. Инцидент не исчерпан", - говорится в сообщении.

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Несколько человек удерживаются в заложниках неизвестным в кафе в Эде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета De Gelderlander.

По информации полиции, около 150 домов в районе инцидента эвакуированы.

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Версия на английском языке Three hostages held in cafe in Netherlands released

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