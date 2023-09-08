В Нидерландах нашли человеческие останки в британском самолете времен ВОВ

Человеческие останки найдены в британском бомбардировщике времен Второй мировой войны в озере Эйсселмер в Нидерландах.

Человеческие останки найдены в британском бомбардировщике времен Второй мировой войны в озере Эйсселмер в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу портал Nu.nl.

Бомбардировщик Lancaster ED603 сбит в 1943 году над озером Эйсселмер. Незадолго до этого бомбардировщик сбросил бомбы на город Бохум в Германии. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа, никто их них не выжил в результате крушения.

Позднее тела четырех членов экипажа выбросило на берег через несколько дней после того, как самолет был сбит. Однако тела других трех членов экипажа так и не были найдены.

В настоящее время министерство обороны Нидерландов выясняет, принадлежат ли найденные останки погибшим членам экипажа.