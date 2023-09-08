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В Нидерландах нашли человеческие останки в британском самолете времен ВОВ

В Нидерландах нашли человеческие останки в британском самолете времен ВОВ Человеческие останки найдены в британском бомбардировщике времен Второй мировой войны в озере Эйсселмер в Нидерландах.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 16:23
В Нидерландах нашли человеческие останки в британском самолете времен ВОВ

Человеческие останки найдены в британском бомбардировщике времен Второй мировой войны в озере Эйсселмер в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу портал Nu.nl.

Бомбардировщик Lancaster ED603 сбит в 1943 году над озером Эйсселмер. Незадолго до этого бомбардировщик сбросил бомбы на город Бохум в Германии. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа, никто их них не выжил в результате крушения.

Позднее тела четырех членов экипажа выбросило на берег через несколько дней после того, как самолет был сбит. Однако тела других трех членов экипажа так и не были найдены.

В настоящее время министерство обороны Нидерландов выясняет, принадлежат ли найденные останки погибшим членам экипажа.

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