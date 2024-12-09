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В Нидерландах начинает действовать внутренний пограничный контроль

В Нидерландах начинает действовать внутренний пограничный контроль Внутренний пограничный контроль в понедельник начинает действовать в Нидерландах.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 03:19
В Нидерландах начинает действовать внутренний пограничный контроль

Внутренний пограничный контроль в понедельник начинает действовать в Нидерландах.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте королевской военной полиции.

С 9 декабря в Нидерландах вводят временный пограничный контроль на внутренних границах, который будет действовать шесть месяцев. Такое решение было принято властями страны для борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Проверки могут осуществляться на любом пункте на границе с соседними Бельгией и Германией.

Королевская военная полиция также будет проверять международные поезда, прибывающие из Шенгенской зоны. В аэропортах проверке будут подлежать только определенные рейсы, которые могут представлять риск с точки зрения нелегальной миграции и трансграничной преступности.

В Нидерландах действуют примерно 840 пограничных пунктов. Профсоюз военной полиции Marver, как сообщала ранее газета Telegraaf, считает, что власти не смогут развернуть правоохранителей на каждом КПП из-за сильного сокращения персонала за последние 25 лет.

По мнению профсоюза, военная полиция сможет выделить только около 50 человек для временного осуществления пограничного контроля, однако граница довольно длинная и требует присутствия дополнительных сотен пограничников. Для круглосуточного же обеспечения всех пограничных переходов потребовались бы тысячи сотрудников.

В этой связи большинство проверок на границе с понедельника с большей вероятностью будут "мобильными", то есть без постоянного присутствия персонала.

Правительство Нидерландов в конце октября - спустя несколько недель переговоров - договорилось о новых мерах по ужесточению миграционной политики. Среди таких мер - введение внутреннего пограничного контроля, отмена бессрочного вида на жительство для беженцев и его замена на трехлетний документ, возвращение сирийских беженцев в безопасные районы Сирии и отказ прибывающим из таких районов сирийцам в выдаче разрешения на проживание в Нидерландах, а также ускоренная депортация осужденных за уголовные преступления соискателей убежища.

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