О нас

В Нидерландах начался суд над угрожавшими лидеру крайне правых пакистанцами

В Нидерландах начался суд над угрожавшими лидеру крайне правых пакистанцами Судебный процесс в отношении двух пакистанцев, угрожавших лидеру крайне правой Партии свободы Герту Вилдерсу, начался в Нидерландах.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 16:07
В Нидерландах начался суд над угрожавшими лидеру крайне правых пакистанцами

Судебный процесс в отношении двух пакистанцев, угрожавших лидеру крайне правой Партии свободы Герту Вилдерсу, начался в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ANP.

Речь идет о 56-летнем религиозном лидере Мухаммеде Джалали и 29-летнем политическом лидере Сааде Ризви. Первый из них подозревается в попытках подстрекательства к убийству. В нескольких случаях он заявил, что "этот поступок будет вознагражден в будущей жизни". Второй подозревается в подстрекательстве к убийству. В своих общественных выступлениях он призывал свою аудиторию взять на себя эту задачу.

Оба мужчины не присутствуют на заседании, и их интересы не представляют адвокаты. По данным местных СМИ, скорее всего, они находятся в Пакистане. Голландская прокуратура попросила пакистанские власти вручить повестку подозреваемым и уведомить их о предъявляемых обвинениях, но ответа не получила. У Нидерландов нет договора об экстрадиции с Пакистаном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi