В Нидерландах начался суд над угрожавшими лидеру крайне правых пакистанцами

Судебный процесс в отношении двух пакистанцев, угрожавших лидеру крайне правой Партии свободы Герту Вилдерсу, начался в Нидерландах.

Судебный процесс в отношении двух пакистанцев, угрожавших лидеру крайне правой Партии свободы Герту Вилдерсу, начался в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ANP.

Речь идет о 56-летнем религиозном лидере Мухаммеде Джалали и 29-летнем политическом лидере Сааде Ризви. Первый из них подозревается в попытках подстрекательства к убийству. В нескольких случаях он заявил, что "этот поступок будет вознагражден в будущей жизни". Второй подозревается в подстрекательстве к убийству. В своих общественных выступлениях он призывал свою аудиторию взять на себя эту задачу.

Оба мужчины не присутствуют на заседании, и их интересы не представляют адвокаты. По данным местных СМИ, скорее всего, они находятся в Пакистане. Голландская прокуратура попросила пакистанские власти вручить повестку подозреваемым и уведомить их о предъявляемых обвинениях, но ответа не получила. У Нидерландов нет договора об экстрадиции с Пакистаном.