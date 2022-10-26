В Нидерландах началась бустерная вакцинация от коронавируса всех желающих

Любой желающий в возрасте от 12 лет может теперь сделать бустерную прививку от коронавируса в Нидерландах.

Любой желающий в возрасте от 12 лет может теперь сделать бустерную прививку от коронавируса в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

Повторная вакцинация доступна для всех с 12 лет при условии, что с момента последней вакцинации или перенесенного заболевания прошло не менее трех месяцев. Первичная вакцинация также является обязательным условием.

"Дополнительная прививка укрепляет иммунную систему и лучше защищает от коронавируса", - отметили в институте. По данным организации, число случаев заражения на прошлой неделе снизилось, однако пока нельзя утверждать, что осенняя волна пошла на спад. Это связано с тем, что подвариант BQ.1 омикрон-штамма получает все большее распространение в Европе и может привести к увеличению числа инфекций в ближайшее время.