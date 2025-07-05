В Нидерландах на заводе произошел взрыв из-за смешения опасных кислот

В Нидерландах на территории завода FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции между опасными веществами внутри грузовика случился взрыв.

В Нидерландах на территории завода FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции между опасными веществами внутри грузовика случился взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает NL Times.

Согласно публикации, инцидент произошел накануне вечером, когда используемые для очистки оборудования азотная и соляная кислоты вступили в реакцию внутри транспортного средства. После взрыва появилось оранжевое токсичное облако. Из-за содержания опасных веществ оно могло вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали завод и перекрыли дороги.

Как заявили в мэрии, несмотря на содержание в облаке токсичных веществ, никто не пострадал. Химикаты быстро рассеялись в воздухе. Власти не увидели признаков того, что смешение кислот было намеренным, но пообещали расследовать случившееся. Людей, живущих поблизости от завода, предупредили о взрыве и посоветовали им закрыть окна и двери и отключить системы вентиляции.