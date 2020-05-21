В Нидерландах на территории бывшей АЭС вспыхнул пожар

Пожар разгорелся на бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах, риска утечки радиации нет. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.
Пожар разгорелся днем в четверг, дым был хорошо виден издалека. На место прибыли экстренные службы, возгорание взято под контроль. Пожар, предположительно, начался на крыше. Возможно, там находились газовые баллоны.
АЭС Додевард закрыта с 1997 года, но еще не демонтирована. Все топливные стержни реактора были удалены, станция замурована. Как ожидается, к 2045 году уровень излучения снизится до безопасного для сноса зданий.
Zeer grote brand op dit moment bij de voormalige oude kerncentrale in #Dodewaard. Hulpdiensten bestrijden het vuur. Zie voor berichtgevingen @CrisisGLZ #VRGZ pic.twitter.com/OZJKrvKzyA— Brandweer Groesbeek (@Post_Groesbeek) May 21, 2020