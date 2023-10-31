В Нидерландах мужчину приговорили к 18 месяцам тюрьмы за обход санкций против РФ

Окружной суд Роттердама приговорил мужчину к 18 месяцам тюремного заключения за обход санкций в отношении РФ. Его компания обязана выплатить штраф в размере 200 тыс. евро.

Окружной суд Роттердама приговорил мужчину к 18 месяцам тюремного заключения за обход санкций в отношении РФ. Его компания обязана выплатить штраф в размере 200 тыс. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в решении инстанции.

В документе говорится о том, что будучи фактическим руководителем компании, мужчина в течение более чем семи месяцев нарушал европейское санкционное законодательство в отношении экспорта электронных товаров двойного назначения.

Прокуратура Нидерландов сообщила в сентябре 2022 года о задержании 55-летнего Дмитрия К., имеющего российское и нидерландское гражданства, по подозрению в обходе санкций, введенных ЕС в отношении РФ. Обвинение утверждало, что он продал товары на сумму не менее 2 млн евро компании, которая вела дела с госкорпорацией "Ростех", поставляющей в числе прочего продукцию для военно-промышленного комплекса РФ. Прокуратура требовала три года заключения для мужчины и штраф в размере 350 тыс. евро.