В Нидерландах из-за нападения с ножом пострадали несколько человек

Несколько человек, включая сотрудника полиции, получили ранения разной степени тяжести в результате нападения с ножом, произошедшего утром в жилом районе города Хувдорп (провинция Северная Голландия).

Несколько человек, включая сотрудника полиции, получили ранения разной степени тяжести в результате нападения с ножом, произошедшего утром в жилом районе города Хувдорп (провинция Северная Голландия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные органы полиции.

"Мы получили информацию о нападении с ножом в Хувдорпе около 06:00. Есть несколько пострадавших, в том числе наш коллега", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X. Точное число раненых пока не разглашается.

Согласно данным полиции, на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и вертолет санавиации. Правоохранители начали расследование инцидента.

По информации портала NH Nieuws, нападение произошло в одном из жилых домов Хувдорпа. Место происшествия оцеплено, там работает следственно-оперативная группа