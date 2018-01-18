В Нидерландах и Бельгии жертвами урагана стали четыре человека

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Четыре человека стали жертвами ураганного ветра в Нидерландах и Бельгии в четверг.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили полиция и СМИ двух стран.

Согласно сообщениям полиции Нидерландов в Twitter, в результате падения деревьев погибли два жителя центральной провинции Оверейссел. Один человек погиб и еще один получил серьёзные ранения в провинции Гелдерланд.

По данным газеты Soir, в соседней Бельгии жертвой непогоды стала женщина, которая погибла из-за падения дерева, когда проезжала лесной массив под Брюсселем на автомобиле.

Ранее в семи провинциях Нидерландов был объявлен красный уровень тревоги в связи с ураганом.

Власти приняли решение закрыть все железнодорожное сообщение на территории страны, международный аэропорт Амстердама Схипхол временно закрыл воздушное сообщение. На данный момент работа аэропорта восстановлена, однако отменены 320 рейсов. Закрыто движение на нескольких магистралях и дорогах.