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В Нидерландах эвакуируют около 15 тысяч человек из-за угрозы наводнения

В Нидерландах эвакуируют около 15 тысяч человек из-за угрозы наводнения Около 15 тыс граждан эвакуируют в связи с угрозой наводнения на юго-востоке Нидерландов.
Другие страны
16 июля 2021 г. 02:43
В Нидерландах эвакуируют около 15 тысяч человек из-за угрозы наводнения

Около 15 тыс граждан эвакуируют в связи с угрозой наводнения на юго-востоке Нидерландов.

Как передает Report, об этом сообщает портал NL Times.

Из двух южных районов города Маастрихт в провинции Лимбург эвакуируют десять тысяч жителей.

«Сегодня вечером часть Маастрихта будет затоплена. В затронутых районах мы ожидаем достаточно высокий уровень воды – от 80 см до 5 м», — рассказали в службе безопасности региона Южный Лимбург.

В другом лимбургском городе Рурмонд эвакуации подлежат дома, которые расположены рядом с притоками реки Маас. Необходимость укрыться в убежищах касается около пяти тыс горожан.

«Это беспрецедентная ситуация. Мы никогда не наблюдали такого стока воды из Мааса», — подчеркнул сотрудник службы безопасности региона Северный Лимбург Антуан Шолтен.

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