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В Нидерландах еще у более 1,3 тыс. человек выявлен коронавирус

В Нидерландах еще у более 1,3 тыс. человек выявлен коронавирус

В Нидерландах за последний день отмечено 1 335 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом заявили из Национальной структуры здравоохранения (RIVM). 

По информации, этим количество зараженных в стране составило 23 097

Отмечается, что за тот же период жертвами коронавируса стали еще 115 человек. Таким образом, число летальных исходов в стране достигло 2 511 человек. 

В заявлении структуры отмечается, что в медицинских учреждениях страны проходят лечение 8 197 человек. 

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был отмечен 27 февраля. 

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 622 000 человек. 366 302 из них выздоровели, 97 192 скончались

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

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