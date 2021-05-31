В Нидерландах движение поездов парализовало из-за технического сбоя

Железнодорожное движение в Нидерландах нарушено из-за технического сбоя. Как сообщает Report, об этом передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Железнодорожное движение в Нидерландах нарушено из-за технического сбоя.

Как сообщает Report, об этом передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Отмечается, что сбой произошёл в системе телефонной связи, что нарушило передачу сигналов и связь между диспетчерской службой управления движением и поездами. Таким образом, движение поездов было приостановлено по всей стране.

По данным NOS, для восстановления работы поездов может понадобиться длительное время.

Компания "Нидерландские железные дорогие" рекомендует жителям отложить поездки.