​В Нидерландах два легких самолета столкнулись в воздухе

Два легких самолета Piper Cub, выполнявшие групповой полет, столкнулись в небе над нидерландской провинцией Северный Брабант на юге страны, два человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Dutch News.

Инцидент произошел с двумя самолетами, которые входили в парк воздушных судов авиационного музея Vliegend Museum Seppe.

Один из самолетов потерпел крушение, два человека, находившиеся на борту, погибли. Другому Piper Cub удалось приземлиться, два его пилота госпитализированы.

Расследование в связи со случившемся проводит Совет по безопасности Нидерландов.