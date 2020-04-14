В Нидерландах число жертв коронавируса достигает 3 000 человек

В Нидерландах жертвами коронавируса стали еще 122 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Aksam, этим число жертв заболевания достигло 2 945 человек.

По информации, в Нидерландах еще 868 лицам поставлен диагноз COVID-19. Таким образом, число носителей вируса составило 27 419 человек.

В королевстве болезнь побороли 250 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 946 000 человек. 460 146 из них выздоровели, 121 710 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.