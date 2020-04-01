В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 13 614 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 13 614 человек после того, как за сутки выявили еще 1 019 случаев.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 12 595, жертвами стали 1 039 человек.Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на, всего жертвами нового коронавируса сталичеловека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.