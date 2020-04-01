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В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 13 614 человек

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 13 614 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 13 614 человек после того, как за сутки выявили еще 1 019 случаев. 

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 12 595, жертвами стали 1 039 человек.
Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 134, всего жертвами нового коронавируса стали 1 173 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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