​В Нидерландах число случаев заражения COVID-19 превысило 32 тысячи

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось на 1 066, достигнув 32 655.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Количество летальных исходов возросло на 83, всего от COVID-19 в стране скончались 3 684 человека. В больницах лечатся 9 704 человека.

"Сегодня поступили сообщения о госпитализации 110 пациентов и 83 случаях смерти. Не все эти случаи госпитализации или смерти произошли в течение последних 24 часов", - говорится в сообщении на сайте института.