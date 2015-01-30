​В Нидерландах центральный канал из-за нападения прекратил вещание

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Нидерландах приостановлено вещание центрального телеканала NOS из-за вооруженного нападения.

Как передает Report со ссылкой на TASS, в офис телеканала в городе Хилверсум "во время вечернего выпуска новостей ворвался вооруженный мужчина и потребовал предоставить ему эфирное время".

Все сотрудники телеканала были в срочном порядке эвакуированы из здания. На место прибыла полиция.

Позже интернет-версия газеты Folkskrant сообщила, что вооруженный мужчина был арестован.

По данным издания, в результате нападения никто не пострадал.