 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Нидерландах центральный канал из-за нападения прекратил вещание

    Все сотрудники телеканала были в срочном порядке эвакуированы из здания

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Нидерландах приостановлено вещание центрального телеканала NOS из-за вооруженного нападения.

    Как передает Report со ссылкой на TASS, в офис телеканала в городе Хилверсум "во время вечернего выпуска новостей ворвался вооруженный мужчина и потребовал предоставить ему эфирное время".

    Все сотрудники телеканала были в срочном порядке эвакуированы из здания. На место прибыла полиция.

    Позже интернет-версия газеты Folkskrant сообщила, что вооруженный мужчина был арестован.

    По данным издания, в результате нападения никто не пострадал.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi