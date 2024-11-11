В Нидерландах более 40 автомобилей сгорели при крупном пожаре

По меньшей мере от 40 до 50 автомобилей сгорели в результате крупного пожара, который произошел минувшей ночью на парковке в населенном пункте Рейсенхаут в провинции Северная Голландия в Нидерландах.

По меньшей мере от 40 до 50 автомобилей сгорели в результате крупного пожара, который произошел минувшей ночью на парковке в населенном пункте Рейсенхаут в провинции Северная Голландия в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, стоянка часто использовалась пассажирами находящегося неподалеку аэропорта Схипхол, которые оставляли на ней свои машины. Первые сведения о пожаре начали поступать в 03:00 по местному времени. К 06:45 экстренным службам удалось в основном справиться с огнем.

Правоохранительные органы сейчас работают над выяснением причин пожара. Движение по улице, на которой расположена парковка, было перекрыто.