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В Ницце зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Ницце зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Французские врачи диагностировали первый случай заражения коронавирусаом в Ницце. 

Как передает Report, об этом в своем Twitter написал мэр города Кристиан Эстрози.

"Сегодня утром я узнал о первом диагностированном случае заражения коронавирусом в Ницце. Речь идет о женщине, которая вернулась из Милана", - отметил он.

Он также выразил пожелание, чтобы региональное агентство по здравоохранению "предоставило точную информацию", а также сведения о предпринимаемых действиях. Власти города открыли горячую линию для обращения по вопросам о ситуации с коронавирусом, сообщил Эстрози.

В четверг министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о 38 подтвержденных случаях на территории страны.

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