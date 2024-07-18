В Ницце семь человек погибли в пожаре в жилом доме

Мощный пожар в жилом доме в Ницце привел к гибели семи человек, в том числе трех детей.

Мощный пожар в жилом доме в Ницце привел к гибели семи человек, в том числе трех детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети "X".

"Пожар, произошедший этой ночью в Ницце, привел к гибели семи человек, в том числе трех детей, - написал Дарманен. - Оперативное прибытие пожарных, несомненно, позволило избежать большего количества жертв".

Как уточняет телеканал BFMTV, пожар произошел в квартире, расположенной на последнем этаже высотного жилого дома. В ней проживали 10 членов одной семьи. Пожарным удалось эвакуировать из горящего здания более 30 человек. Преднамеренный поджог является приоритетной версией, указывает телеканал со ссылкой на прокуратуру Ниццы.

Пожар ликвидирован, сообщает телеканал. Борьбу с огнем вели 85 пожарных с 30 единицами спецтехники.