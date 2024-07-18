О нас

В Ницце семь человек погибли в пожаре в жилом доме

В Ницце семь человек погибли в пожаре в жилом доме Мощный пожар в жилом доме в Ницце привел к гибели семи человек, в том числе трех детей.
Другие страны
18 июля 2024 г. 11:06
В Ницце семь человек погибли в пожаре в жилом доме

Мощный пожар в жилом доме в Ницце привел к гибели семи человек, в том числе трех детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети "X".

"Пожар, произошедший этой ночью в Ницце, привел к гибели семи человек, в том числе трех детей, - написал Дарманен. - Оперативное прибытие пожарных, несомненно, позволило избежать большего количества жертв".

Как уточняет телеканал BFMTV, пожар произошел в квартире, расположенной на последнем этаже высотного жилого дома. В ней проживали 10 членов одной семьи. Пожарным удалось эвакуировать из горящего здания более 30 человек. Преднамеренный поджог является приоритетной версией, указывает телеканал со ссылкой на прокуратуру Ниццы.

Пожар ликвидирован, сообщает телеканал. Борьбу с огнем вели 85 пожарных с 30 единицами спецтехники.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi