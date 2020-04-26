​В Неваде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в долине Гошут в штате Невада.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Elko Daily.

По словам шерифа округа Элко, крушение произошло в ночь на субботу. Спасатели обнаружили обломки самолета в 40 километрах от границы со штатом Юта. Пассажирами самолета, по словам полиции, были мужчина, женщина и ребенок из Аризоны. Данные о скончавшихся пока не разглашаются.

По данным издания, офис шерифа ведет совместное расследование с Федеральным управлением авиации США и Национальным советом по безопасности на транспорте.