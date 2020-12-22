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В нескольких странах найдены заболевшие новым видом коронавируса

В нескольких странах найдены заболевшие новым видом коронавируса Несколько стран сообщили ВОЗ о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании, по предварительным данным, наибольшее число заболеваний зафиксировано в Дании.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 03:32
В нескольких странах найдены заболевшие новым видом коронавируса

Несколько стран сообщили ВОЗ о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании, по предварительным данным, наибольшее число заболеваний зафиксировано в Дании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы изучаем страны, которые занимаются секвенированием, которые ищут людей с этим конкретным вариантом, и есть несколько стран, которые сообщили о единичных случаях… В Австралии был единичный случай, в Исландии, Италии, Нидерландах и Дании. В каждой ситуации это единичные случаи, за исключением Дании. Я думаю, что там их около десяти", - сказала Керкхове на брифинге в понедельник.

При этом она подчеркнула, что озвученные данные могут быть не совсем точными, поскольку обновленной информацией ВОЗ пока не располагает.

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