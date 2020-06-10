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В нескольких штатах США возросли темпы заражения COVID-19

В нескольких штатах США возросли темпы заражения COVID-19

С начала июня в 14 штатах США резко увеличились темпы заражения коронавирусом. Как передает Report, об этом пишет издание The Washington Post. 

Показатели выросли на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннесси и Юте.

Издание пишет, что если первая волна пришлась на густонаселенные части страны, то теперь распространение происходит среди жителей сельских территорий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

В США коронавирусом заразились почти два миллиона, скончались около 112 тысяч человек.

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