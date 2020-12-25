В Нэшвилле взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле.

Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

По сообщению местного отделения телеканала NBC, в результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы.