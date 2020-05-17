​В Непале зафиксировали первую смерть от COVID-19

Министерство здравоохранения Непала сообщило о первой жертве коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Kathmandu Post.

По пути в больницу скончалась 29-летняя женщина, которая в начале мая родила ребенка.

"Подробное расследование и ряд тестов показали, что это первый летальный исход из-за COVID-19 в стране", - говорится в заявлении заместителя представителя минздрава Самира Кумара Адхикари.

По данным ведомства, за все время в Непале зафиксировали 281 случай заражения коронавирусом.