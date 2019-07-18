В Непале возросло число погибших в результате наводнений и оползней до 90 человек

Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Более 3366 человек были спасены по всей стране. Сбор данных и распределение помощи идут полным ходом",- приводит агентство сообщение министерства.

Отсутствие санитарных условий усилило опасения о возможности вспышки эпидемий. Власти Непала пока решили не просить помощи у других государств и направили местный персонал ускорить эвакуацию и оказать чрезвычайную помощь.

Проливные дожди, обрушившиеся на Непал 11 июля, затронули 31 район из 70 по всей стране. По данным властей, в этих местностях задействованы по меньшей мере 27 тысяч полицейских, 8 тысяч военнослужащих и 8150 вооруженных полицейских сил.