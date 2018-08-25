В Непале в ходе протестов погиб подросток

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Подросток погиб и по меньшей мере 24 человека ранены в ходе протестов в городе Бхимдатта на юго-западе Непала в связи с жестоким убийством 13-летней девочки, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Полиция накануне открыла огонь по протестующим. В связи со столкновениями полиции и демонстрантов в некоторых районах города введен комендантский час, особый режим останется в действии до дальнейших распоряжений.

Местные СМИ отмечают, что 14-летний Сани Кхуна погиб от выстрела в грудь в ходе столкновений протестующих с полицией возле здания местной администрации. Еще несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Отметим, что протесты начались после того, как 27 июля в поле сахарного тростника в Бхимдатте было найдено тело 13-летней Нирмалы Панты, на следующий день после того, как ее объявили пропавшей без вести. Вскрытие показало, что девочку изнасиловали и задушили.