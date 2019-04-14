В Непале самолёт столкнулся с вертолётом, 3 человека погибли - ФОТО

В воскресенье, 14 апреля, в аэропорту города Лукла в Непале направлявшийся в Катманду самолёт авиакомпании Summit Air при взлёте врезался в припаркованный вертолёт авиакомпании Manang Air.

Как передаёт Report со ссылкой на Setopati.net, по словам официальных источников, в результате столкновения погибли три человека.

Пилот вертолёта и два офицера полиции погибли, а пилот и стюардесса самолёта получили серьёзные травмы. По предварительным данным, на борту самолёта не было пассажиров.