В Непале разогнан митинг противников проекта конституции

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В столице Непала Катманду произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые считают готовящийся проект новой конституции недостаточно демократическим.

Демонстранты забросали полицейских камнями, на что те ответили им слезоточивым газом, сообщает Report со ссылкой на BBC.

В акции, которую возглавила маоистская оппозиция, участвовали около 30 тыс. человек. Маоисты призывают пересмотреть границы провинций по этническому принципу, но лидеры партий, находящихся у власти, считают, что этот шаг приведет к расколу общества.

Власти планируют принять конституцию несмотря на протесты, поскольку обладают достаточным числом голосов в парламенте, чтобы это сделать. Однако маоисты заявляют, что для принятия такого важного документа, как конституция, необходим консенсус всего общества.