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News18: все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

News18: все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале.
Другие страны
15 января 2023 г. 11:49
News18: все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета в Непале погибли.

Как передает Report, об этом отмечает индийский телеканал News18, ссылаясь на представителей местных властей.

"Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа погибли", - сказал диктор телеканала.

На борту находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее сообщалось, что в результате крушения лайнера погибли не менее 45 тел. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства из-за крушения самолета ATR 72. Дахал выразил сожаление по поводу катастрофы и поручил провести спасательные работы.

11:07

При крушении пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале погибли 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщило BNO со ссылкой на власти страны.

Ранее поступала информация о 16 погибших. По данным агентства, всего на борту самолета находились 72 человека, в том числе 10 иностранных граждан. Катастрофа произошла в городе Покхара на западе Непала.

По словам представителя авиаперевозчика Сударшана Бартолы, "пока не известно, есть ли выжившие в результате авиакатастрофы". Он уточнил, что на землю рухнул пассажирский самолет АTR 72 производства франко-итальянского концерна ATR. Он предназначен для перевозки до 74 пассажиров.

На месте ЧП работают спасатели.

10:47

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале.

Как передает Report, об этом пишет издание The Kathmandu Post.

В публикации говорится, что сейчас проводятся спасательные работы, выясняются причины ЧП. Аэропорт временно закрыт. Количество пострадавших не называется

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Версия на азербайджанском языке Nepalda qəzaya uğrayan təyyarənin bütün sərnişinləri həlak olub - YENİLƏNİB - 1
Версия на английском языке At least 40 killed in Nepal air crash

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