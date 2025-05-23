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В Непале расследуют рекорд британцев, покоривших Эверест с помощью ксенона

В Непале расследуют рекорд британцев, покоривших Эверест с помощью ксенона Власти Непала намерены провести расследование в отношении группы из четырех отставных британских военных, включая госминистра по делам ветеранов Алистера Карнса, за использование газа ксенон для восхождения на Эверест.
Другие страны
23 мая 2025 г. 06:19
В Непале расследуют рекорд британцев, покоривших Эверест с помощью ксенона

Власти Непала намерены провести расследование в отношении группы из четырех отставных британских военных, включая госминистра по делам ветеранов Алистера Карнса, за использование газа ксенон для восхождения на Эверест.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, власти государства, расположенного в Гималаях, заинтересовались рекордом, который установили бывшие британские морские пехотинцы. 21 мая они сообщили, что смогли покорить Эверест за пять дней, использовав для ускоренной акклиматизации ксенон. Обычно восхождение занимает около двух месяцев.

Считается, что ксенон стимулирует более активную выработку красных кровяных клеток, что может ускорить акклиматизацию.

В рамках подготовки к восхождению британцы за две недели до отправки в горы провели время в Германии в специальных тренировочных палатках с низким содержанием кислорода, вдыхая ксенон. Сам газ с собой в Непал они не брали.

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