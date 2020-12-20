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В Непале распустили нижнюю палату парламента

В Непале распустили нижнюю палату парламента Президент Непала Бидхья Деви Бхандари распустила нижнюю палату парламента и назначила дату всеобщих выборов.
Другие страны
20 декабря 2020 г. 14:50
В Непале распустили нижнюю палату парламента

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари распустила нижнюю палату парламента и назначила дату всеобщих выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Himalayan Times.

Бхандари утвердила рекомендацию премьер-министра Непала Кхадги Прасада Шармы Оли о роспуске Палаты представителей. Кроме того, она также одобрила рекомендацию правительства о проведении всеобщих выборов в два раунда - 30 апреля и 10 мая 2021 года.

Как отмечает издание, соответствующие рекомендации правительства последовали за углублением кризиса внутри правящей Непальской коммунистической партии, в которой премьер столкнулся с оппозицией, требующей его отставки.

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