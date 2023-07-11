Пропавший в Непале вертолет разбился в горах

Вертолет непальской авиакомпании Manang Air, на борту которого находились шесть человек, разбился во вторник в районе Солукхумбу.

Вертолет непальской авиакомпании Manang Air, на борту которого находились шесть человек, разбился во вторник в районе Солукхумбу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Kathmandu Post.

Как сообщил изданию представитель сельского муниципалитета, вертолет разбился в регионе Чиханданда близ деревни Бхакандже. "Местные жители обнаружили разбившийся вертолет в Чиханданде", - приводит издание слова местного чиновника.

По информации газеты Hindustan Times, все шесть человек погибли.

Ранее газета The Himalayan Times со ссылкой на представителей авиакомпании, сообщила, что вертолет перевозил пятерых граждан Мексики, также в нем был пилот непалец.

11.22

Вертолет с шестью людьми на борту пропал в Непале.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил сотрудник Управления гражданской авиации страны Гьянендру Бхул.

Сообщается, что воздушное судно направлялось из Катманду в Солукхумбу. На его борту находились один пилот и пять пассажиров.

Около 10:00 по местному времени диспетчерская служба потеряла связь с экипажем. В настоящее время на поиски судна вылетел вертолет спасательной службы.