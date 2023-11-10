В Непале приняли директиву по ограничению работы соцсетей в стране

Кабинет министров Непала принял директиву "О работе социальных сетей", которая вводит новые правила и нормы их деятельности в стране.

Кабинет министров Непала принял директиву "О работе социальных сетей", которая вводит новые правила и нормы их деятельности в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Согласно новому распоряжению, такие площадки как Facebook, X, TikTok, YouTube и другие должны открыть в Непале свои представительства и зарегистрироваться в министерстве информации и коммуникационных технологий. На это им дается три месяца. В противном случае, соцсеть может быть заблокирована.

Эта мера непальских властей связана с растущим числом жалоб от граждан, которым в условиях отсутствия представительств компаний некуда адресовать свои обращения.