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В Непале приняли директиву по ограничению работы соцсетей в стране

В Непале приняли директиву по ограничению работы соцсетей в стране Кабинет министров Непала принял директиву "О работе социальных сетей", которая вводит новые правила и нормы их деятельности в стране.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 13:25
В Непале приняли директиву по ограничению работы соцсетей в стране

Кабинет министров Непала принял директиву "О работе социальных сетей", которая вводит новые правила и нормы их деятельности в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Согласно новому распоряжению, такие площадки как Facebook, X, TikTok, YouTube и другие должны открыть в Непале свои представительства и зарегистрироваться в министерстве информации и коммуникационных технологий. На это им дается три месяца. В противном случае, соцсеть может быть заблокирована.

Эта мера непальских властей связана с растущим числом жалоб от граждан, которым в условиях отсутствия представительств компаний некуда адресовать свои обращения.

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