В Непале при восхождении на гору погибли пять альпинистов из России

Во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале погибли пятеро российских альпинистов. Их тела найдены на высоте 7 100 м во время облета на вертолете.

Во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале погибли пятеро российских альпинистов. Их тела найдены на высоте 7 100 м во время облета на вертолете.

Как передает Report, об этом сообщил The Himalayan Times руководитель спасательной операции Мингма Шерпа.

Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7 600 м.

В числе погибших - Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь.

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила о том, что еще один член их команды Валерий Шамало отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6 100 м, откуда его эвакуировали.