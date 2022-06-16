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В Непале отменили решение о введении двух выходных в неделю

В Непале отменили решение о введении двух выходных в неделю Правительство Непала отменило принятое в мае решение о введении в стране в виде эксперимента пятидневной рабочей недели с двумя выходными.
Другие страны
16 июня 2022 г. 08:42
В Непале отменили решение о введении двух выходных в неделю

Правительство Непала отменило принятое в мае решение о введении в стране в виде эксперимента пятидневной рабочей недели с двумя выходными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

С этой недели непальцы будут работать шесть дней в неделю при одном выходном по субботам, как и раньше.

"Два выходных в неделю в Непале оказались неэффективными. Эксперимент с пятидневной рабочей неделей продлился в стране один месяц, теперь решено вернуться к прежнему рабочему календарю", - цитирует агентство представителя непальского МВД Фаниндры Покхареля.

По его словам, решение властей ввести с 15 мая два выходных в неделю не привело к достижению главной цели - сокращению потребления топлива, которое по-прежнему оставалось высоким.

Закупка топлива является самой крупной статьей импорта Непала, на нее за 10 месяцев текущего 2021-2022 финансового года (завершится в июле) приходилось 16% общих расходов на поставки из-за рубежа.

По данным непальского Центробанка, рост мировых цен на топливо привел в мае к сокращению валютных резервов Непала до 9,28 млрд долларов США с 11,75 млрд долларов США в том же месяце 2021 года.

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