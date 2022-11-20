В Непале началось голосование на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах и выборах в местные законодательные собрания началось в воскресенье в Непале.

Голосование на парламентских выборах и выборах в местные законодательные собрания началось в воскресенье в Непале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Kathmandu Post.

Жители гималайской республики голосуют на более чем 10 тыс. избирательных участков. Им предстоит выбрать членов Палаты представителей (нижней палаты парламента страны), а также заксобраний семи провинций Непала. За места в законодательных органах в общей сложности борются 11 543 кандидата. Основными претендентами выступают члены правящего альянса партии "Непальский конгресс", главой которой является премьер-министр Шер Бахадур Деуба, и Коммунистической партии Непала (объединенной марксистско-ленинской). Политические партии в своих предвыборных кампаниях обещали снизить цены на продукты и товары первой необходимости, создать рабочие места и стимулировать экономику.

Избирательные участки закроются в пять часов вечера по местному времени (15:15, бакинское время). По данным избиркома Непала, в голосовании могут принять участие 18,6 млн избирателей.

Отметим, что парламент Непала состоит из двух палат - нижней Палаты представителей и верхней Национальной ассамблеи. В Национальную ассамблею входят 59 членов. В Палате представителей заседают 275 депутатов, которые избираются на основе всеобщего голосования: 165 из них - по мажоритарной системе относительного большинства (один член парламента от каждого из 165 избирательных округов), еще 110 - по партийным спискам.