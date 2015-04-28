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    ​В Непале из-за схода снежной лавины пропали без вести около 250 человек

    Пока неизвестно, были ли среди пропавших без вести спортсмены

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Непале в результате схода снежной лавины пропали без вести около 250 человек. Как отмечает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в районе Расува к северу от города Катманду.

    "Этот курорт пользуется популярностью у туристов. Мы проводим спасательные работы, но плохая погода и осадки препятствуют усилиям", - заявили местные власти.

    Данный район большей частью посещают туристы и спортсмены. Пока неизвестно, были ли среди пропавших без вести спортсмены. 

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