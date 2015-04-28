​В Непале из-за схода снежной лавины пропали без вести около 250 человек

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Непале в результате схода снежной лавины пропали без вести около 250 человек. Как отмечает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в районе Расува к северу от города Катманду.

"Этот курорт пользуется популярностью у туристов. Мы проводим спасательные работы, но плохая погода и осадки препятствуют усилиям", - заявили местные власти.

Данный район большей частью посещают туристы и спортсмены. Пока неизвестно, были ли среди пропавших без вести спортсмены.