В Непале из-за оползня погибли 11 человек, еще восемь пропали без вести

Сильные дожди вызвали оползни и наводнения в Непале, в результате которых за последние 36 часов погибли по меньшей мере 11 человек, 8 пропали без вести, еще 12 человек ранены и находятся в больницах.

Сильные дожди вызвали оползни и наводнения в Непале, в результате которых за последние 36 часов погибли по меньшей мере 11 человек, еще восемь пропали без вести.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.

Согласно информации, из-за неблагоприятных погодных условий с различными травмами госпитализированы 12 человек. В результате разгула стихии остаются заблокированными ключевые автомагистрали.

"Спасатели пытаются расчистить оползни и открыть дороги, для расчистки завалов используется тяжелая техника", - сказал представитель полиции Дэн Бахадур Карки.

В этом году, как отмечает Reuters, по меньшей мере 50 человек по всему Непалу погибли в результате оползней, наводнений и ударов молний с начала сезона муссонных дождей. Сотни людей ежегодно погибают из-за последствий муссонных дождей, которые обычно начинаются в середине июня и продолжается до середины сентября.