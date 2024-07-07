В Непале из-за оползня погибли 11 человек, еще восемь пропали без вести

Сильные дожди вызвали оползни и наводнения в Непале, в результате которых за последние 36 часов погибли по меньшей мере 11 человек, еще восемь пропали без вести.
Как передает
Согласно информации, из-за неблагоприятных погодных условий с различными травмами госпитализированы 12 человек. В результате разгула стихии остаются заблокированными ключевые автомагистрали.
"Спасатели пытаются расчистить оползни и открыть дороги, для расчистки завалов используется тяжелая техника", - сказал представитель полиции Дэн Бахадур Карки.
В этом году, как отмечает Reuters, по меньшей мере 50 человек по всему Непалу погибли в результате оползней, наводнений и ударов молний с начала сезона муссонных дождей. Сотни людей ежегодно погибают из-за последствий муссонных дождей, которые обычно начинаются в середине июня и продолжается до середины сентября.