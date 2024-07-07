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В Непале из-за оползня погибли 11 человек, еще восемь пропали без вести

В Непале из-за оползня погибли 11 человек, еще восемь пропали без вести Сильные дожди вызвали оползни и наводнения в Непале, в результате которых за последние 36 часов погибли по меньшей мере 11 человек, 8 пропали без вести, еще 12 человек ранены и находятся в больницах.
Другие страны
7 июля 2024 г. 12:23
В Непале из-за оползня погибли 11 человек, еще восемь пропали без вести

Сильные дожди вызвали оползни и наводнения в Непале, в результате которых за последние 36 часов погибли по меньшей мере 11 человек, еще восемь пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.

Согласно информации, из-за неблагоприятных погодных условий с различными травмами госпитализированы 12 человек. В результате разгула стихии остаются заблокированными ключевые автомагистрали.

"Спасатели пытаются расчистить оползни и открыть дороги, для расчистки завалов используется тяжелая техника", - сказал представитель полиции Дэн Бахадур Карки.

В этом году, как отмечает Reuters, по меньшей мере 50 человек по всему Непалу погибли в результате оползней, наводнений и ударов молний с начала сезона муссонных дождей. Сотни людей ежегодно погибают из-за последствий муссонных дождей, которые обычно начинаются в середине июня и продолжается до середины сентября.

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Версия на азербайджанском языке Nepalda torpaq sürüşməsi nəticəsində 11 nəfər ölüb, 8 nəfər itkin düşüb

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