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В Непале идут аресты вербовщиков граждан страны в российскую армию

В Непале идут аресты вербовщиков граждан страны в российскую армию Полиция Непала арестовала двенадцать граждан страны по подозрению в вербовке молодых непальцев в российскую армию.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 14:40
В Непале идут аресты вербовщиков граждан страны в российскую армию

Полиция Непала арестовала двенадцать граждан страны по подозрению в вербовке молодых непальцев в российскую армию.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, ранее на этой неделе Непал попросил Россию вернуть сражающихся на ее стороне в Украине непальских наемников. Сообщается, что шестеро непальцев погибли в боях в Украине.

Так, по данным полиции Катманду, непальцы платили до 9000 долларов, чтобы их по туристическим визам отправляли в Россию.

Неизвестно, сколько на данный момент непальцев служат в российской армии, но, по оценкам, их не менее сотни.

Посол Непала в России заявлял, что около 150-200 граждан его страны сражаются за Россию. Но есть также сообщения от местных жителей страны, что десятки людей каждую неделю записываются на отправку в Россию из-за денег.

По данным Всемирного банка, Непал — одна из беднейших стран мира: около 40% населения живет за чертой бедности. Государство по большей части запрещает своим гражданам вступать в иностранные армии (хотя существуют исключения для солдат из числа этнических гуркхов при вступлении в индийскую и британскую армии), но исполнение этого запрета сложно проконтролировать.

Непальская полиция сообщила СМИ в четверг, что нет "никаких доказательств" того, что Россия непосредственно участвует в вербовке непальских наемников.

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Версия на азербайджанском языке Nepal vətəndaşlarını Rusiya ordusuna cəlb edənlər həbs edilir
Версия на английском языке Nepal arresting recruiters of country’s citizens into Russian army

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