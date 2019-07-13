В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек

По меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения и 17 пропали без вести в результате наводнений и оползней в Непале. Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные МВД этой страны.

Отмечается, что стихия затронула 21 район Непала. Властям удалось эвакуировать 831 человека на данный момент.Суперинтендант полиции Рамеш Тапа сообщил, что в общей сложности почти 28 тысяч сотрудников полиции готовы к проведению спасательной операции в разных районах страны. Также накануне в Катманду состоялось заседание специального комитета под эгидой МВД. Было решено начать операцию по спасению, оказанию помощи и восстановлению на местах.