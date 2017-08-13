Число погибших при наводнении в Непале выросло до 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, увеличилось до 49 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.

"Число погибших может возрасти, поскольку мы все еще подсчитываем окончательные потери", — сообщил агентству помощник министра внутренних дел Лакшми Пун.

Как сообщил чиновник в МВД, в результате непогоды 5 тысяч человек были эвакуированы, 34 тысячи домов оказались под водой. По данным агентства, еще 17 человек пострадали.

***14:45

Число погибших в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, увеличилось до 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД.

"С пятницы как минимум 40 человек погибли в результате наводнений и оползней", — заявил агентству представитель МВД страны Дипак Кафле. По его словам, поисково-спасательные службы продолжают работать на месте происшествия и оказывать помощь жертвам стихии.

Проливные дожди обрушились на несколько областей Непала в пятницу утром. По словам властей, уровень воды в одной из основных рек превысил допустимый. Сотни домов оказались под водой, большое количество семей были перемещены в другие районы.