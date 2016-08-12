В Непале автобус упал в ущелье, три человека погибли, десять ранены

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, еще десять получили тяжелые травмы при падении автобуса в глубокое ущелье на западе Непала в округе Кайлали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник управления окружной полиции Дан Бахадур Рокайя.

Трагедия произошла ранним утром близ городка Шахаджпур на сложном участке дороги в условиях плохой видимости. По предварительным данным, в густом тумане водитель пропустил поворот и пассажирский автобус упал в пропасть глубиной свыше 210 м.

Двое погибли на месте, по дороге в больницу скончался третий пассажир. Еще по меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи. Остальные семеро пострадавших пассажиров получили травмы средней тяжести.