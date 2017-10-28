В Непале автобус с 40 пассажирами упал в реку - ВИДЕО

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли, еще 16 госпитализированы в результате падения автобуса в реку в центре Непала, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром с автобусом, следовавшим из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду.

На месте трагедии проводится спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте.

Как сообщили очевидцы, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.