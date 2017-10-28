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    В Непале автобус с 40 пассажирами упал в реку - ВИДЕО

    На месте трагедии проводится спасательная операция

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли, еще 16 госпитализированы в результате падения автобуса в реку в центре Непала, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Инцидент произошел  сегодня  утром с автобусом, следовавшим из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду.

    На месте трагедии проводится спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте. 

    Как сообщили очевидцы, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.

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