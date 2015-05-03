​В Непале 3 человека спасены из-под завалов через 8 дней

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня три человека спасены из-под завалов в деревне Сиаули в Непале через восемь дней после землетрясения магнитудой 7,9, которое произошло в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, деревня расположена в 60 км западнее столицы Непала, города Катманду, куда в военный госпиталь доставлены пострадавшие.

Землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло 25 апреля и названо сильнейшим более чем за 80 лет. В результате удара стихии погибли более 7 тыс., пострадали 14 тыс. человек. По данным министерства обороны Непала, разрушены 140 тыс. жилых домов, повреждены еще свыше 140 тыс. строений.