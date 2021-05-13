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В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода

В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода По меньшей мере шестнадцать пациентов с коронавирусом умерли от нехватки медицинского кислорода в трех больницах в Непале.
Другие страны
13 мая 2021 г. 09:35
В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода

По меньшей мере шестнадцать пациентов с коронавирусом умерли от нехватки медицинского кислорода в трех больницах в Непале.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Himalayan Times.

Смерть больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, произошла в среду из-за задержки доставки кислорода в больницы в районе Рупандехи неподалеку от границы с Индией. По словам врачей клиник, их обращения к местным властям и полиции об экстренной доставке медицинского кислорода оставались без ответа в течение дня, он был доставлен только к вечеру. Пациенты умерли через 15 минут после прекращения подачи кислорода.

"Больницам требуется ежедневно до 700 баллонов с кислородом, но ввиду увеличения числа инфицированных, поступающих в клиники, этого количества нам не хватает", - сказали врачи.

В связи с ростом числа новых случаев инфицирования коронавирусом и нехватки медицинского кислорода несколько крупнейших больниц в непальской столице Катманду прекратили прием на лечение больных с ковидом.

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