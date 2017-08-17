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    В немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

    Бомбу обнаружили в ходе строительных работ в центре города вечером в среду© "AFP"

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Более 10 тыс человек эвакуированы в немецком городе Хильдесхайм в земле Нижняя Саксония из-за бомбы Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDR со ссылкой на местные власти.

    Отмечается, что бомбу обнаружили в ходе строительных работ в центре города вечером в среду. На время работ по разминированию власти перекрыли доступ на территорию радиусом в один километр вокруг бомбы.

    Рядом с местом, где нашли бомбу, находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе кафедральный собор Хильдесхайма и Церковь Святого Михаила.

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