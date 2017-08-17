В немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

© "AFP"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Более 10 тыс человек эвакуированы в немецком городе Хильдесхайм в земле Нижняя Саксония из-за бомбы Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDR со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что бомбу обнаружили в ходе строительных работ в центре города вечером в среду. На время работ по разминированию власти перекрыли доступ на территорию радиусом в один километр вокруг бомбы.

Рядом с местом, где нашли бомбу, находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе кафедральный собор Хильдесхайма и Церковь Святого Михаила.