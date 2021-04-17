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В немецком городе, где компактно проживают азербайджанцы, объявлен комендантский час

В немецком городе, где компактно проживают азербайджанцы, объявлен комендантский час В немецком городе Кельн (Северный Рейн-Вестфалия) объявлен комендантский час.
Другие страны
17 апреля 2021 г. 11:32
В немецком городе, где компактно проживают азербайджанцы, объявлен комендантский час

В немецком городе Кельн (Северный Рейн-Вестфалия) объявлен комендантский час.

Как сообщает европейское бюро Report, после 21:00 вечера в Кельне, где отмечен высокий уровень заболеваемости (100 случаев заражения на каждые 100 тысяч человек), запрещено покидать дома.

Глава Кельнского муниципалитета Генриетта Рекер заявила, что они вынуждены объявить комендантский час, учитывая, что в провинции около 60 тысяч активных носителей коронавируса.

“Запрещено выходить на улицу после 21:00. Все магазины и рынки будут закрыты. Будут действовать только рестораны с доставкой на дом и дежурные аптеки", - отметила глава муниципалитета.

Нарушителей ждет штраф в размере 250 евро.

Отметим, что Кельн - один из немецких городов, в котором компактно проживают азербайджанцы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Almaniya şəhərində komendant saatı elan edilib

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