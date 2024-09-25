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В германской партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства

В германской партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зеленые" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 15:59
В германской партии Зеленые назвали причину отставки руководства

Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зеленые" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил сопредседатель германской партии "Зеленые" Омид Нурипур.

"Результаты воскресных выборов в Бранденбурге свидетельствуют о глубочайшем кризисе нашей партии за последнее десятилетие. Необходимо и возможно преодолеть этот кризис", - заявил Нурипур.

По его словам, после интенсивных переговоров было принято решение о "новом старте" - смене председателей партии. Ланг в свою очередь сообщила, что все руководство партии уйдет в отставку к моменту следующего партийного съезда, который состоится с 15 по 17 ноября в Висбадене. До тех пор она и Нурипур будут временно исполнять обязанности председателей партии.

Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.

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