В германской партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства

Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зеленые" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург.

Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зеленые" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил сопредседатель германской партии "Зеленые" Омид Нурипур.

"Результаты воскресных выборов в Бранденбурге свидетельствуют о глубочайшем кризисе нашей партии за последнее десятилетие. Необходимо и возможно преодолеть этот кризис", - заявил Нурипур.

По его словам, после интенсивных переговоров было принято решение о "новом старте" - смене председателей партии. Ланг в свою очередь сообщила, что все руководство партии уйдет в отставку к моменту следующего партийного съезда, который состоится с 15 по 17 ноября в Висбадене. До тех пор она и Нурипур будут временно исполнять обязанности председателей партии.

Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.